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طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار رعدية واضطراب حركة الملاحة

كتب:

إسراء حامد محمد
08:02 م | السبت 19 أغسطس 2023
حالة الطقس

حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم السبت، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، ويسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

أمطار رعدية تضرب جنوب سيناء

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيانها، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتتمثل في حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و 60 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و 3 متر.

درجات الحرارة الأحد 20 أغسطس

وجاءت درجات الحرارة غدًا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 21 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 22 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

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