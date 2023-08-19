لو طالع مصيف.. 3 تحذيرات من الأرصاد بسبب طقس المحافظات الساحلية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، 3 تحذيرات مهمة لجميع المصطافين المتوجهين إلى محافظات البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، غدا الأحد، نتيجة توقعها بحدوث عدة ظواهر جوية تبدأ بشبورة مائية واحتمالية سقوط أمطار في الصيف، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج، وهي أمور جميعها تحتاج إلى توخي الحذر من أجل زيارة مصيفية سعيدة دون وقوع أضرار.

تحذير الأرصاد الأول لمصطافي الساحل الشمالي

برز تحذير الأرصاد الأول لمصطافي الساحل الشمالي، للحذر من الطريق حيث توجد شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

سقوط أمطار على محافظات البحر الأحمر

تمثل التحذير الثاني للمصطافين المتجهين إلى سواحل البحر الأحمر، حيث متوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد إلى خفيفة ورعدية أحيانا تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% تقريبا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

رياح وارتفاع أمواج.. احترس من الغرق

فيما كان التحذير الأهم لراغبي النزول إلى مياه البحر إذ كان البحر الأحمر بالتحديد على ساحل الغردقة وشرم الشيخ وخليج السويس حيث تشهد سرعة رياح من 60:50 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وعلى المصطافين المتوجهين إلى الساحل الشمالي والإسكندرية ومطروح توخي الحذر من ارتفاع أمواج البحر الابيض المتوسط بمعدل من 1 إلى 1.75 متر.