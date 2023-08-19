عضو الحوار الوطني: بدأنا مناقشة الأزمة السكانية بمحورين رئيسيين

عقدت إكسترا لايف عدة لقاءات على هامش منصة الحوار الوطني، وتحدثت خلال اللقاء الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني.

محاور القضية السكانية

وقالت نيفين عبيد خلال لقائها بقناة «إكسترا لايف»: «النهارده بدأنا المناقشة بمحورين رئيسيين؛ الأول حول تشخيص أزمة الزيادة السكانية ولماذا نمر بها»، مؤكدة أن الزيادة السكانية ليست ثابتة في مصر وتوجد أوقات تنحصر بها وأخرى تمتد فيها، وهذا معناه يجب أن نذاكر متى ننحصر ومتى نمتد لأجل تعزيز أسباب انحصارها ونواجه الزيادة.

النقاش الأكاديمي بالحوار الوطني

وتابعت: «صالة الحوار الوطني اليوم كان بها نقاش جيد جدًا وأكاديمي قائم على تحليل مختلف عن أسباب الزيادة السكانية، ويوجد ترحيب كبير وأن الجميع حابب أن يتحدث، والحوار أحد أشكال ممارسة حقوق المواطنة ونحاول أن نضع يدنا على المشكلات حتى نحلها».