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رئيس «الريادة»: المشاركون في الحوار الوطني تناقشوا بإخلاص من أجل مصلحة الوطن

كتب:

مريم جاد
06:20 م | السبت 19 أغسطس 2023
رئيس حزب الريادة

رئيس حزب الريادة

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن ما يتفق عليه المشاركون بالحوار الوطني يقوم بتنفيذه على الفور، مشيرًا إلى أن المشاركين في الحوار الوطني تناقشوا بإخلاص من أجل مصلحة الوطن.

مناقشة 75% من المحور السياسي

وأضاف رئيس حزب الريادة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى مناقشة 75% من قضايا المحور السياسي؛ لأن عدد لجانه وموضوعاته تقدر بـ25 موضوعًا، وهناك بعض النقاط التي تم التوافق عليها مثل قانون المجالس المحلية وهناك نقاط كان عليها خلاف وبالمقابل نقاط اتفق عليها الجميع تم رفعها للرئيس.

تابع «حسنين»: «كل من قام بالمشاركة بالحوار الوطني من فلاحين وعمال وأحزاب سياسية وأهلية وغيرها تمثل الجمعية الوطنية، وهم وطنيون مخلصون».

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