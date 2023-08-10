«إكسترا لايف»: زحام أمام مسارح العلمين استعدادا لحفلات الليلة

كشفت المذيعة ميرنا عادل، موفدة «إكسترا لايف» للعلمين الجديدة، عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مشيرة إلى أن تنظيم الحفلات الليلة يجري على قدم وساق، وهناك 3 أماكن اليوم تحتوي على أعداد كبيرة للغاية من الجماهير، سواء مسرح العلمين آرينا، أو مسرح العلمين، أو منطقة النورث سكوير، إضافة إلى مسرح الشارع.

انتشار فرق الإسعاف

وأضافت «عادل»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن هناك فرق إسعاف منتشرة توجَد داخل المسارح مع الجماهير، لكي يحدث تدخل فوري في حالة الحاجة إليها، كما يوجد منظمون في كل مكان لدخول الجماهير لأماكنهم والإجابة على كل استفساراتهم ومساعدتهم وإرشادهم للأماكن كلها.

إقبال كبير على الممشى السياحي

وأشارت إلى أن هذا يأتي في إطار تنظيم مستمر على أعلى مستوى يقدمه مهرجان العلمين، موضحة أن هناك إقبالاً كبيرا على الممشى السياحي، كما أنه خارج مسرح «العلمين آرينا» بدأت الجماهير تتوافد انتظارا لافتتاح أبواب المسرح في الـ8 مساء، ومن الملاحظ وجود حركة كبيرة من الزوار على الممشى السياحي انتظارا لبداية الفعاليات.