«إكسترا لايف»: المحور المجتمعي بالحوار الوطني يناقش قضايا مهمة

عرضت قناة إكسترا لايف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.. قضايا مهمة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني».

وذكر التقرير أن الأسرة والشباب والتعليم والصحة هي قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إذ يحظى المحور أحد المحاور الثلاث للحوار الوطني بين الأحزاب والسياسية بأهمية لارتباطه بالمجتمع المصري وبنائه والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تشكيل لجان الحوار المجتمعي

وحرص مجلس أمناء الحوار الوطني على أن يتضمن تشكيل لجان المحور المجتمعي تنوعا في خلفيات وانتماءات المقررين والمقررين المساعدين، حيث يتكون المحور المجتمعي بالحوار الوطني من 6 لجان التعليم والبحث العلمي، الصحة، القضية السكانية، قضايا المرأة والتماسك المجتمعي، الثقافة والهوية الوطنية، والشباب.

مناقشة قضايا مهمة في الحوار الوطني

ويشهد المحور المجتمعي إلى مناقشة عدد من القضايا المهمة مثل التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي، والإبداع والابتكار، بالإضافة إلى محور الأمية وتعليم الكبار، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، العنصر البشري في المنظومة الصحية، صناعة الدواء ومعوقات توطينها ومستقبل التعليم الطبي في مصر.

وتناقش جلسات الحوار الوطني تشخيصا مفصلا للحالة السكانية وقضية تنمية الأسرة وتنظيمها وتحسين الخصائص السكانية والخريطة السكانية والتوسع العمراني ضمن لجنة القضية السكانية.