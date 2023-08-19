قصر ثقافة الزقازيق يطلق مسارح متنقلة لاكتشاف المواهب بالقرى

يطلق قصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية المسارح المتنقلة صوب القرى للتوعية واكتشاف المواهب ونشر الوعي وتنمية الروح الوطنية لدى الشباب وتحقيق العدالة الثقافية والفنية لأبناء المجتمع، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لإطلاق المسارح المتنقلة التي بنيت بأيدي مصرية.

وقال أحمد كارم، مسؤول المسرح في قصر ثقافة الزقازيق، في حديث خاص لـ«الوطن»، إنه سوف يتم إطلاق القوافل الثقافية بدءا من الأسبوع المقبل من شهر أغسطس الجاري صوب القرى بمحافظة الشرقية، لافتا إلى أن القوافل بمثابة شعاع تنويري على أن تقام في القرى وتستضيف قرية شوبك بسطة قافلة لمدة خمسة أيام متتالية ثم يتم توجيه قافلة لقرية الغار لمدة 5 أيام أخرى.

اكتشاف المواهب وتوجيهها

وأوضح كارم أن القافلة تشمل ورشا للفنون التشكيلية والرسم وفقرات الأراجوز وملتقى شعريا وعروضا فنية لمختلف الفرق الفنية التابعة للفرع مثل الإنشاد الديني والموسيقى العربية، لافتا إلى استهداف القوافل اكتشاف المواهب في شتى المجالات من أبناء القرية وأجوارها وتوجيههم للارتقاء بالموهبة.

إطلاق قوافل ثقافية بقرى مركز الحسينية

ومن جانبه، أضاف أحمد سامى خاطر لـ«الوطن»، مدير عام فرع ثقافة الشرقية، أن المسارح المتنقلة مزودة بأحدث الأجهزة من صوت وإضاءة لافتا إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة لا تتوانى في نشر الوعي والثقافة والفن.

وأوضح أن القوافل الثقافية والفنية التي ستنتطلق في مستهل الأسبوع المقبل هي شعاع نور جديد بعد إقامة قوافل مثيلة بالعديد من القرى التابعة للمحافظة منها ما تم إنجازه بقرى الحسينية ضمن مبادرة حياة كريمة مثل قرى: غزالة الخيس - كفر شنشلمون - قري ابو حماد وفاقوس _ اكوة - الاخيوة وغيرهم الكثير.