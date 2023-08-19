«تجارية الجيزة» تكشف ملامح خطة خدماتها في دورتها الجديدة

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، في دورتها الجديدة من 2023 وحتى 2027، أن هناك خطة لتدشين خدمات جديدة لأعضاء الجمعية العمومية منتسبي غرفة الجيزة، خلال المرحلة القادمة، للاستفادة من الإمكانيات المالية المتميزة بالغرفة، التي تساعد على تقديم خدمات متنوعة، تناسب التطورات العصرية محلياً وعالمياً، سواء علي صعيد التأمين أو الرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات التي تعمل على تعزيز الأنشطة المختلفة للأعضاء، وتمكن الغرفة التجارية من التوسع وإضافة أنشطة جديدة.

«الشاهد»: خطة لانتشار المعارض السلعية

وقال «الشاهد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الشهبندر»، المذاع علي قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي فيصل عبدالعاطي، إنه فيما يتعلق بالخدمات المجتمعية، هناك خطة لانتشار المعارض السلعية على مستوى مراكز محافظة الجيزة بشكل عام، مشيراً إلى أن الغرفة ستبدأ بدعم للمواطنين خلال الموسم الدراسي الجديد، عبر تنظيم معارض للأدوات المدرسية والملابس والأحذية، خلال أيام قليلة، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، حيث سيجري عرضها بسعر المصانع، دون وجود أي وسيط، فضلاً عن استفادة المصانع ذاتها بعرض منتجاتها وتصريفها وترويجها من خلال هذه المعارض.

وتابع رئيس غرفة الجيزة التجارية: «نخطط لإقامة معارض دائمة تخدم المواطنين بشكل مستمر»، لافتاً إلى أن خطة عمل مجلس إدارة الغرفة تستهدف التوسع في فروع ومقرات الغرفة، لتقديم المزيد من الخدمات الاقتصادية والمجتمعية، في ظل أن محافظة الجيزة كبيرة ومترامية الأطراف، بحيث تكون الخدمات المقدمة والمعارض قريبة من المستفيدين، سواء من منتسبي الغرفة أو المواطنين، وأضاف أن «الهدف أننا نذهب بالخدمة إلى أقرب مكان ممكن، سواء للتاجر أو المواطن».

إنشاء نادي وفريق كرة قدم خاص بغرفة الجيزة

وأشار إلى أنه من ضمن خطة العمل بالغرفة، دراسة الدخول في النشاط الرياضي، بإنشاء نادي وفريق لكرة القدم خاص بالغرفة، على أن يتم دراسة كافة الأمور الخاصة بهذا الشأن، وفي حالة وجود إفادة للغرفة، سيتم تنفيذه فوراً.

ولفت «الشاهد» إلى أنه سيتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لبحث سبل التعاون المختلفة لدعم هذه الأنشطة على مستوى محافظة الجيزة بالكامل، لتطويرها وتنميتها لتكون من ضمن الأنشطة الرئيسية الداعمة للغرفة التجارية وللاقتصاد القومي.