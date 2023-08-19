وزير روسي سابق يهرب من التجنيد الإجباري ليعمل سائقاً بالمكسيك

«الأيام لا تبقي شيئاً على حاله»، هذا ما يقوله لسان حال وزير روسي سابق، تحول من منصبه كوزير في حكومة واحدة من كبريات دول العالم، تفتح له الأبواب على مصراعيها، إلى مجرد سائق شاحنة على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

فرار من روسيا بسبب التجنيد الإجباري

وذكرت صحيفة «تلجراف» البريطانية أن الوزير الروسي السابق، دينيس شارونوف، هرب إلى الولايات المتحدة، ويعمل حالياً سائقاً على شاحنة لكسب العيش، بعد فرض التجنيد الإجباري في روسيا، في ظل أزمتها الراهنة مع أوكرانيا، التي بدأت نهاية فبراير 2022.

وقال وزير الزراعة السابق لجمهورية كومي، في شمال غرب روسيا، إنه هرب من بلاده في سبتمبر 2022، موضحاً أن كثيراً من الناس لايفهمون أنه كان مضطراً للهروب، وهو لا يرى أنه انتقل من وزير إلى مجرد سائق، لأنه أنقذ حياته بهذا الأمر، وهو فخور بما فعله.

إقالة وزير الزراعة الإقليمي قبل الأزمة

وتولى «شارونوف» منصب وزير الزراعة في جمهورية كومي، في عام 2020، وتقع الجمهورية الصغيرة، التابعة لروسيا الاتحادية، غرب جبال الأورال، في الشمال الشرقي من أوروبا الشرقية، بنفس حجم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولكن تمت إقالته من منصبه في يناير 2022، قبل شهر واحد من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

قلق عميق ورحلة البحث عن عمل

وعلق الوزير الروسي السابق بأنه أصيب بقلق عميق، بعد بداية الأزمة، وأصبح يفكر في مغادرة البلاد، وهو ما نفذه بالفعل حتى لا يشارك في الحرب بطريقة أو أخرى، حيث اختار الهروب بعد تسلم خطاب التجنيد الإجباري للحرب في أوكرانيا، وفضل الهروب إلى أمريكا لدراسته السابقة فيها، وبالفعل وصل إلى المسكيك عبر الحدود الأمريكية.

وأضاف «شارونوف» أنه تقدم بطلب لجوء إلى المكسيك، ومازال ينتظر نتيجة الطلب، وتعلم قيادة الشاحنات حتى يمكنه تدبير احتياجاته، وأشار إلى أنه بسبب انخفاض سعر الروبل الروسي، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، فإنه يحصل على راتب بالدولار يقارب راتبه كوزير في روسيا، ولفت إلى أنه زار 45 ولاية أمريكية خلال 6 أشهر، وسط عدة محاولات للحصول على وظيفة بالقطاع الزراعي.