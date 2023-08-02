كل ما تريد معرفته عن «الروبل الرقمي» الذي أطلقته روسيا؟

بدأت روسيا الاتحادية الثلاثاء إطلاق ما يسمى بـ«الروبل الرقمي» كوسيلة للمدفوعات والتحويلات داخل البلاد للإفلات من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وصدق مجلس الاتحاد الروسي على الأمر في 19 يوليو الماضي عقب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القانون وإطلاق منصة إلكترونية خاصة به 24 يوليو الماضي.

ما هو الروبل الرقمي؟

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، فإن الروبل الروسي عبارة عن رمز خاص يتم تخزينه على محفظة إلكترونية معتمد من البنك المركزي في البلاد، يدخل الأفراد على المنصات الإلكترونية من أجل التعامل من خلاله، ولا يمكن أن يستخدم الروبل الرقمي في فتح ودائع أو استخدام للحصول على قرض أو فوائد، ويكون استخدامه مجاني للمواطنين الروس، وفرض رسوم نسبتها0.3% من قيمة المدفوعات أو التحويلات على الأعمال التجارية للأجانب.

الروبل الرقمي يهدف للتصدي إلى العمليات غير القانونية

ويتوقع العمل بهذا الروبل الشهر الجاري، وتتوقع روسيا أن يعمل هذا الروبل يعمل على رفع معدلات الشفافية والتصدي للعمليات المالية غير القانونية، في الوقت الذي رأى الخبير الاقتصادي مازن سلهب، بحسب موقع «سكاي نيوز البريطاني»، أن استخدام الروبل الرقمي قرار سياسي في الدرجة الأولى لتجنب العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية خاصة على المعاملات التجارية عبر الحدود.

إمكانية التوسع في الاستخدام

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المرحلة الأولى لاستخدام للروبل ستكون مقصورة داخل على البلاد، ولكن قد يتوسع ليتم استخدامه في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وأيضا دول الهند وروسيا في ظل الاتفاقات في البلدين للتعامل بالعملات الوطنية في المعاملات التجارية بينهما وبين روسيا.