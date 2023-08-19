نجاح استئصال 11 ورما ليفيا من رحم فتاة في مستشفى بالإسكندرية

شهد مستشفى للولادة بالإسكندرية، نجاح عملية استئصال 11 ورما ليفيا داخل الرحم وتثبيت المبيض لوجود التواء بالمبيض لسيدة تبلغ من العمر 38 عاما مع الحفاظ على الرحم والمبايض.

وأوضح الدكتور أدهم علي، مدير المستشفى، أن الحالة تم دخولها قسم الطوارئ تعاني من آلام شديدة أسفل البطن مع نزيف شديد أدى إلى حدوث أنيميا.

تفاصيل إجراء العملية الجراحية

وأضاف مدير المستشفى، في بيان اليوم، أنه تم إجراء الكشف وكل الفحوصات والمعملية والأشعة بالمجان داخل المستشفى، وتبين وجود 11 ورما ليفيا ما تبعه تجهيزها لدخول العمليات في نفس اليوم، مشيراً إلى أن الحالة قد خرجت بسلام في اليوم التالي للعملية.

وقدم مدير المستشفى الشكر والتقدير للطاقم الطبي القائم على العملية الجراحية وطاقم التمريض لبذل كل الجهد والتنسيق لإنجاح العملية الجراحية.

فريق عمل العملية في الإسكندرية

وأعربت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن فخرها بفريق العمل وروح التعاون والذي يعود بالنفع على المريض ووجهت الشكر للطاقم الطبي وطاقم التمريض وجميع العاملين بالمستشفى.

وشارك في إجراء العملية بتناغم مثمر كل من الدكتور أدهم إسماعيل، أخصائي التخدير، الدكتور مصطفى العدل، أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى ومدير العمليات، الدكتور أحمد عطية، أخصائي التخدير وعدد من نواب النساء والتوليد بالمستشفى.