نائب السفير البريطاني يشارك في حصاد المانجو بالإسماعيلية: أصناف ليس لها مثيل

قال قدسي رشيد، نائب السفير البريطاني في مصر والقائم بأعمال السفارة، إن محافظة الإسماعيلية متميزة بأصناف مختلفة من المانجو تتميز في طعمها عن باقي الأصناف الأخرى.

وأضاف القائم بأعمال السفير البريطاني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه «من الرائع وجودنا في محافظة الإسماعيلية ونحن محظوظون بوجودنا في إحدى المزارع على هامش مهرجان المانجو لمشاهدة طريقة زراعة المانجو والحصاد والأنواع المختلفة، وذهبت بنفسي وقطفت ثمار المانجو والمانجو الإسماعيلاوي رائع وليس له مثيل ومتميز».

واستمع قدسي لشرح أحمد شجيع منسق مهرجان المانجو بالإسماعيلية، حول الأصناف المختلفة في الإسماعيلية كالعويس أحد أقدم الأصناف والتي مر عليها أكثر من 109 أعوام، والزبدة والسكري والأنواع الهندية الأخرى.

وشرح شجيع أهم أصناف المانجو التي يتم تصديرها إلى بريطانيا وأهمها الناعومي والصديقة والتي يتم طلبها بمواصفات معينة، ولاقت استحسان من شركات الاستيراد البريطانية لجودتها.

جولة تفقدية للسفراء في قناة السويس

ونظمت هيئة قناة السويس جولة تفقدية داخل القناة الجديدة لعدد من السفراء على هامش مهرجان المانجو للتعرف على قناة السويس ومتابعة مرور السفن في المجرى الملاحي.

وقدم خالد طه، مسؤول إدارة العلاقات العامة في هيئة قناة السويس، شرحا وافيا حول تاريخ قناة السويس وإيجابيات حفر مشروع قناة السويس الجديدة لزيادة سرعة حركة التجارة العالمية والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للتوكيلات الملاحية.

30 سفيرا ودبلوماسيا يشاركون في احتفالات مهرجان المانجو

واستقبل محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة عدد من السفراء وممثلي القنصليات والملحقين التجاريين، علي رأسهم الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية وعدد من سفراء الدول الأجنبية، وهي جمهورية بنما، وكندا، وفنزويلا، والأوروجواي، وشيلي، والأرجنتين، والإكوادور وكوريا الجنوبية، أندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، أوزباكستان، قنصلية الصين بالإسكندرية.