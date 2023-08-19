مدحت تيخا يشيد بـ«المتحدة» بسبب مهرجان العلمين: أهم شركة إنتاج بالوطن العربي

حرص الفنان مدحت تيخا، على توجيه التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن مهرجان العلمين الجديدة يقدم فنا راقيا.

مدحت تيخا يشيد بالشركة المتحدة

وكتب مدحت تيخا: «الشركة المتحدة عاملة شغل عظيم على كل المستويات، في الدراما طبعًا هي أهم شركة إنتاج في الوطن العربي كله، ونفس الكلام في مهرجان العالم علمين، شياكة ورقي وإبداع على جميع المستويات».

وأضاف: «وده مش غريب على هذه الشركة التي تتبنى الفن المصري بشكل عام في هذه المرحلة الصعبة وتظهره في أبهي الصور».

مسلسل الليلة الكبيرة

وفى سياق آخر يواصل مدحت تيخا في الفترة الحالية، تصوير مسلسل الليلة الكبير، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم هالة فاخر، محسن منصور، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، مصطفى يوسف، محمد السعدني، محمد حزين، مراد فكري صادق، نشوى بلال، ساندي مراد، منى جاد، زينة منصور، حمدي هيكل، هشام شرف، أحمد التهامي، والعمل من إخراج وسام المدني.