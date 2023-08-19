خريطة فصل التيار الكهربائي عن مدينة الغردقة.. اعرف التفاصيل

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة اعتباراً من غد الأحد ولمدة يومين، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية على يعود التيار الكهربائي للعمل عقب انتهاء فرق الصيانة من عملها.

خريطة فصل التيار الكهربائي بالغردقة

وكشف مسؤولو غرفة عمليات البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة غدا الأحد وهي مناطق المول التجارى ، و شارع المدارس، ومنطقة أبو العباس.

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق يوم الإثنين

وسيتم فصل التيار عن عدة مناطق بالغردقة بعد غد الإثنين وهي مناطق المستلزمات السياحية والسنتر الليبى.

وأشار مسؤولو غرفة عمليات البحر الأحمر إلى أن فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لمدة خمس ساعات وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

رفع كفاءة الإنارة

وفي ذات السياق وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر برفع كفاءة الإنارة العامة بمدن المحافظة وضرورة تكثيف العمل الميدانى وتغطية مخارج الكابلات وتأمينها وعزلها.