تزاحم على كورنيش الغردقة في اليوم العالمي للتصوير.. «اضحك الصورة تطلع حلوة»

يحتفل آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية باليوم العالمي للتصوير على شواطئ الغردقة السياح، اليوم السبت، تزامناً مع إحياء اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي في 19 من شهر أغسطس من كل عام، إذ توافد السياح على كورنيش فلفلة بشارع شيراتون السياحي بالغردقة لالتقاط الصور التذكارية على شاطىء البحر والاستمتاع بمناظر مدينة الغردقة الخلابة المعروفة بمدينة السحر والجمال.

توافد السياح لالتقاط الصور التذكارية بكورنيش الغردقة

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى توافد السياح الأجانب من مختلف الجنسيات على كورنيش فلفلة لالتقاط الصور التذكارية من أعلى هضبة فلفلة لشواطئ الغردقة الساحرة حيث بانوراما البحر والاستمتاع بأجواء ومناظر خلابة ورؤية مجري الملاحي المراكب اليخوت السياحية ومارينا الغردقة.

احتفال السياح باليوم العالمي للتصوير

وأضاف أبو طالب فى تصريحات لـ«الوطن»: تسابق السياح في التقاط الصور التذكارية تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتصوير ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة والمهشورة بمدينة السحر والجمال.

وأشار أبو طالب إلى توافد الآلاف من السياح الأجانب على مدينة الغردقة، حيث تستقبل فنادق الغردقة أكثر من 60 ألف سائح أجنبى أسبوعيا من مختلف الجنسيات الأجنبية من حوالي 15 جنسية أكثر الأجانب وصولا هي السياحة الألمانية تأتي في صدارة الأسواق السياحية ثم الايطالية و التشيكية والبولندية.