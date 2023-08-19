محطة اليسر لتحلية المياه.. صَيِّف في الغردقة وإنت مطمن (صور)

وفرت محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة الشعور بالأمان لمواطني الغردقة والمصطافين المترددين عليها خلال فصل الصيف لقضاء إجازة ممتعة على الشواطئ والمنتجعات السياحية، خاصة تغذية المشروعات السياحية، حيث تعول عليها مدينة الغردقة على تلك المحطة في حل مشكلة المياه التي كانت تعاني منها لسنوات عديدة والتي ساهمت في توفير المياه وقضت على الشكاوى بنقصها وتوفير مياه الشرب للمواطنين، وذلك ضمن جهود الدولة في المشروعات القومية الكبرى.

كشف النائب محمد سعيد الدابي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أن محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة وفرت الأمان المائي لمدينة الغردقة التي كانت تعاني منها لسنوات عديدة، ونجحت جهود الدولة في توظيف محطة تحلية المياه كمورد مائي استراتيجي مستدام، خاصة مع التوسع في المشروعات السياحية.

محطة اليسر لتحلية المياه حلت مشكلة المياه في الغردقة

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة تضم أكثر من 170‪ فندقا ومنتجعا سياحيا، بالإضافة إلى مئات المنشآت السياحية، حيث وفرت محطة اليسر لتحلية المياه كميات كبيرة من المياه تقدر بـ80 ألف متر مكعب يومياً مياه تحلية بجوده عالية جدا، ومعها الشعور بالأمان لمواطني البحر الأحمر والمترددين عليها خلال فصل الصيف لقضاء إجازة الصيف على شواطئ الغردقة .

ومن جانبه، كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة قضت على مشكلة المياه، خاصة في فصل الصيف، حيث تستقبل الغردقة آلاف الزائرين خلال شهور الصيف وتغذية المشروعات السياحية، ووفرت الأمان المائى لمدينة الغردقة والشعور بالأمان، حيث تعمل بطاقة 80 ألف متر مكعب يومياً لتسد الفجوة المائية، مؤكداً أنها أحد إنجازات الدولة والمشروعات القومية الكبرى في قطاع المياه والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة قاربت المليار جنيه.

الغردقة تشهد انتعاشة سياحية هائلة

وأشار إلى أن الغردقة تشهد انتعاشة سياحية هائلة تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران السياحية الخارجية الوافدة إلى الغردقة، بالإضافة إلى نشاط حركة السياحة الداخلية خلال فصل الصيف وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها وصول بعض الفنادق إلى كامل الطاقة الاستيعابية المسموح بها.