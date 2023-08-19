محافظ أسيوط يتابع حادث انهيار أحد أحواض مياه التبريد بشركة كهرباء غرب

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع حادث انهيار جزئي لأحد أحواض مياه التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب المركبة بجحدم، مساء اليوم السبت، ما أدى إلى تسرب المياه لبعض الأراضي الصحراوية المجاورة للمحطة بعيدا عن الكتلة السكنية.

وأشار سعد إلى تواجد كل الأجهزة التنفيذية وتواجد قوات الحماية المدنية ومعدات الحملة الميكانيكية لمركز منفلوط بموقع الحادث ولا يوجد أي خسائر في الأرواح، مؤكدا على جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركات الكهرباء والمياه والبترول والغاز الطبيعى والتضامن الاجتماعى لمواجهة تداعيات الأزمة والتعامل الفورى معها واتخاذ التدابير البديلة.

تفاصيل الواقعة

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار جزئى بأحد احواض تجميع مياه التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب اسيوط المركبة بجحدم التابعة لمركز منفلوط وتسرب المياه الى الاراضى الصحراوية المجاورة لها بعيدا عن الكتلة السكنية .

قوات الحماية المدنية تتوجه للتعامل مع تداعيات الحادث

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته بتوجيه كل الأجهزة التنفيذية بموقع الحادث وتوجيه قوات الحماية المدنية ومعدات الحملات الميكانيكية والكسح لشفط المياه والتعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وانتقل إلى موقع الحادث كل من محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، وقوات الحماية المدنية وفريق الإنقاذ البري، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية و2 لودر من الحملة الميكانيكية بمركز منفلوط ولودر من شركة أسيوط لتكرير البترول و2 سيارة كسح من مركز أسيوط لشفط المياه ولا توجد أي خسائر فى الأرواح، باستثناء تضرر منطقة المدافن المجاورة لها.

تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحادث

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز منفلوط بالتنسيق مع مسؤولي محطة كهرباء غرب أسيوط لمعاينة موقع الحادث وكتابة تقرير عن أسبابه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات الحادث ومنع تكراره مستقبلاً.