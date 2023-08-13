حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالمعادي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس شخصين 15 يوميا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر «الأستروكس»، في منطقة المعادي.

وكانت النيابة في مستهل التحقيقات، طلبت سرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها.

حملة أمنية بالمعادي

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكن النقيب عبد الرحمن عصام، معاون وحدة مباحث قسم شرطة المعادي، من القبض على شخصين لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة القسم حال تواجدهما بشارع اللاسلكي، وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت 6.500 كجم، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي.

المواد المخدرة بقصد الاتجار

وبمواجهتهما أمام المقدم إسلام بكر، رئيس المباحث، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، حيث أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.