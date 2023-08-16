تحرير 109 محاضر في حملة أمنية مكبرة بالأقصر

قاد اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حملة أمنية مكبرة بمدينة أرمنت جنوب الأقصر، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، وشارك بالحملة ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي ومركز أرمنت والمرور والحماية المدنية والمرافق وقوات الأمن،وأسفرت عن تحرير 109 محاضر.

ضبط 12 دراجة نارية

وأسفرت الحملة عن تمكن إدارة شرطة المرور بقيادة العميد ضياء ماهر، مدير إدارة المرور، من سحب 11 رخصة، وضبط 12 دراجة بخارية بدون لوحات، فيما حررت إدارة الحماية المدنية بقيادة العميد إسلام عاطف، مدير الحماية المدنية، 8 محاضر عدم توافر اشتراطات أمن الحريق.

15 محضر إشغال

وتمكنت شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق، من تحرير 15 محضر إشغال، 7 محاضر باعة جائلين، 9 محاضر نظافة عامة، 13 محضر مضبوطات متنوعة، 57 محضر إزالات إدارية وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف اللواء محمد الصاوي، حكمدار المديرية، واللواء عاطف أبو الوفا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، ومعاونة ضباط المباحث والقوة الأمنية المرافقة لهم.