في ذكرى وفاته.. مسلسل «أم كلثوم» للكاتب محفوظ عبدالرحمن حالة درامية لم تتكرر

يظل مسلسل «أم كلثوم» واحدا من أهم الأعمال الدرامية بتاريخ الدراما العربية، وهو من تأليف الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن، الذي وافته المنية في 19 أغسطس 2017، ومن أشهر أعماله الدرامية «بوابة الحلواني» بأجزائه الأربعة وكتب أيضًا للسينما عددا من الأعمال الهامة مثل «حليم، وكوكب الشرق، وناصر».

10 عوامل تحدث لأول مرة في مسلسل أم كلثوم

وكشف المؤرخ الفني محمد شوقي، في حديثه لـ«الوطن»، عن 10 أشياء شهدها عرض مسلسل «أم كلثوم» حدثت لأول مرة بتاريخ الدراما ولم تكرر مع مسلسل آخر، وهو سبب حصوله على لقب المسلسل الأهم بتاريخ الدراما العربية، وهي:

- حصل أبطال العمل الدرامي أم كلثوم على تكريمات من الخارج، كفرنسا، إضافة لتكريمات من الدول العربية، كالأردن والكويت والعراق ولبنان والجزائر وتونس إضافة للمملكة العربية السعودية.

خالٍ من الأخطاء التاريخية وأشبه بالفيلم الوثائقي

- المسلسل جاء خاليا من الأخطاء التاريخية، إذ إنه كُتب بدقة بالغة، بكافة أحداثه وشخصياته، خاصة وأنه استند في التحقق من الأحداث للمؤرخ الموسيقي محمود كامل الذي عاصر مجيء أم كلثوم من طماي الزهايرة من السنلاوين، والدكتورة نعمات أحمد فؤاد، صاحبة أهم كتاب نشر عن أم كلثوم في التاريخ، رغم أنه نشر عنها آلاف الكتب، والملحن عمار الشريعي، حتى وصفه البعض بأنه أشبه بالفيلم الوثائقي.

- غضب من بعض الفنانين أو ذويهم لعدم ذكر أسمائهم بالمسلسل، ورغبتهم في رفع دعاوي قضائية، مثل الفنان الراحل كمال الطويل، الذي كان ما زال على قيد الحياة وسجل غضبه لظهور سيد مكاوي بالحلقة الأخيرة على الرغم من تلحينه لحن واحد لكوكب الشرق في حين أنه قدم لها 3 ألحان، كما أنه كان الشخص المنوط به تنظيم الصالون الأدبي والثقافي لأم كلثوم، وورثة محمد الموجي كونه قدم لكوكب الشرق 9 ألحان، وقد جرت العادة أن يكون الأمر العكس وهو أن تُرفع الدعاوى لذكر أحد الفنانين بأحد الأعمال الفنية.

- دعوة أبطال مسلسل أم كلثوم لأداء مناسك الحج، وبالفعل لبي أبطال العمل الدعوات باستثناء صابرين التي فضلت أن تقوم بأداء المناسك على نفقتها الشخصية.

- أهدى ابن شقيقة أم كلثوم، محمد الدسوقي، مقتنيات أم كلثوم، لصابرين هدية متضمنة «حقيبة ومنديل»، وهي أشياء كانت يُحتفظ بها بمتاحف أو يتم بيعها بالمزادات كونها أشياء لا تقدر بثمن.

- حصوله على أفضل مسلسل درامي بالتاريخ كونه لم يتوقف عرضه منذ عام 1999 حتى الآن.

- اشتراك الرأي العام في اختيار بطلة العمل، بعد أن سجل الجمهور آرائهم على صفحات الجرائد والمجلات برفضهم لبعض الفنانات التي اشتهرن بالإغراء، في دور أم كلثوم، ولذلك أخفت مخرجة العمل، أنعام محمد علي، اسم البطلة وتم معرفة أنها صابرين عن طريق الصدفة.

- تأثير مسلسل أم كلثوم على سوق الكاسيت، بعد أن أنتجت شركة الصوتيات والمرئيات أغاني «الست» مجددا، بعد تزايد الطلب على شراء شرائطها، لتتخطى نجوم الغناء الأكثر مبيعًا في ذلك الوقت عمرو دياب ومحمد فؤاد، وهو ما اضطر شركة إنتاج لتؤجل طرح شريط لسميرة سعيد «يوم ورا يوم»، حتى انتهاء أصداء المسلسل للعام التالي ليصدر عام 2000 بدلًا من عام 1999، وهو الشريط الذي حصل على جائزة الأسطوانة البلاتينية.

- طالب الجمهور بزيادة عدد الحلقات التي كانت قد بلغت 37 حلقة لكي تصل إلى 40 حلقة على الرغم نت أن هذه الفترة شهدت هجوما من الجمهور على المسلسلات، التي تضمنت حلقات طويلة، مثل مسلسل ليالي الحلمية بجزئيه الثالث والرابع، بعد أن تخطوا الـ40 حلقة.

- أصدرت معظم المجلات المصرية أعداد خاصة عن أم كلثوم، بالتزامن مع عرض المسلسل، مثل مجلات «نصف الدنيا والكواكب والإذاعة والتلفزيون»، كما أقيمت عدة حفلات بالأوبرا لإحياء أغاني أم كلثوم.