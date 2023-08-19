كواليس حفل أنغام بمهرجان العلمين الجديدة: دموع ورسائل حب للجمهور

تصدر حفل «صوت مصر أنغام» الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلمين، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع متابعة الملايين من جمهورها بمصر ومختلف الدول العربية للحفل عبر البث المباشر لفضائية الحياة.

وحضرت أنغام الحفل بصحبة نجلها ومديرة أعمالها راندا رياض.

وبدأ الحفل بمقدمة قوية ومميزة للإعلامية جاسمين طه، التي وصفت أنغام بأنها جوهرة الموسيقى العربية، وامتداد طبيعي وحقيقي لعمالقة الطرب بمصر والعالم العربي، لافتة إلى أن أجمل وأصدق لقب لقبت به هو «صوت مصر»، وذكرت الجمهور بتتر المقدمة لمسلسل «العائلة» للراحلين محمود مرسى وعبد المنعم مدبولي، الذي تغنت فيه أنغام بحب مصر في مرحلة الطفولة، من كلمات الشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعي.

وبمجرد صعود سلطانة الطرب على خشبة المسرح بجوار فقرتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات، تعالت هتافات الترحيب والتصفيق الحار.

وتألقت أنغام كعادتها بإطلالة راقية مرتدية فستانا أنيقا كان حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهو من تصميم، توني ورد.

وأطربت صوت مصر، الجمهور بوصلة دسمة من 27 أغنية مميزة بمشوارها الفني الممتد، تخخللها العديد من هتفات منها «بص شوف أنغام بتعمل إيه».

وافتتحت أنغام وصلتها بمهرجان العلمين بـ«نفضل نرقص»، ثم قدمت «حالة خاصة جدا»، وبعدها حرصت على تهنئة مصر ونفسها بالعلمين الجديدة، مشيرة إلى أن المدينة من أحب الأماكن لها، ثم استكلمت حفلها بـ«أساميك الكتيرة»، و«خليني شويه معاك»، و«بين البينين»، و«هتشتاقوا»، و«اتجاه واحد»، و«ولا دبلت»، و«سيبك انت»، و«ده اللي عندي»، و«راحت ليالي»، و«بتحبها ولا»، و«مجبش سيرتي»، و«لوحة باهتة».

وتزايد حماس الجمهور الخليجي بالحفل مع أغنية «لا تهجى».

كما قدمت «عمري معاك»، «أنا عايشه حالة»، «علشان أرضيك»، «فنجان النسيان»، «طول ما أنت بعيد»، «قلبك»، «عرفها بيا»، «حتة ناقصة».

وقدمت «اكتبلك تعهد» مرتين، تلبية لرغبات الجمهور وتساقطت دموعها خلال غنائها وسط المزيد من هتفات الإعجاب والتصفيق الحار واختتمت بأغنية «ياريتك فاهمني».

وخلال الحفل، تعاطفت أنغام مع فئة الجمهور الوقوف، نظرا لبعدهم عن المسرح وتواجدهم بالصفوف الأخيرة قائلة: «أنا عايزة أنزلكم»، حيث تم تصميم المكان ليناسب أجواء التصوير التفزيوني المباشر وتم تعويض ذلك بشاشات عرض عملاقة.

وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفني تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمة، وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربي الأصيل.