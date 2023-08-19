أنغام تنهي حفلها بمهرجان العلمين: «يا رب تكونوا مبسوطين ونورتوا المدينة»

أنهت الفنانة أنغام حلفها الفني الضخم المقام بمدينة العلمين الجديدة، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت أنغام على توجيه الشكر للفرقة الموسيقية المصاحبة لها، قائلة: «الأوركسترا العظيم الأساتذة زمايلي، والمايسترو العالمي العزيز الكبير هاني فرحات فخر مصر الحقيقي والله، وأنا فخورة إني بغني معاه.. شكرًا».

كما حرصت أنغام قبل غناء آخر أغنية لها، على شكر جمهورها قائلة: «شكرا ليكم ويا رب تكونوت اتبسطوا زي ما أنا اتبسطت، نورتوا العلمين ونورتوا مصر ونورتوا الساحل الشمالي».

العلمين تشهد فعاليات فنية ورياضية وثقافية ضخمة

وتشهد مدينة العلمين الجديدة، مهرجان العلمين الجديدة والذي يشمل عدد من الأحداث والفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وتنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشارك فيه عدد من كبار النجوم في حفلات غنائية منهم تامر حسني وإليسا وحكيم وراغب علامة ونانسي عجرم وبهاء سلطان ومحمد منير وحميد الشاعري وكارول سماحة وريهام عبدالحكيم ومدحت وعمر خيرت ورضا البحراوي.