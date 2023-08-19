القائم بأعمال سفارة فرنسا: الإسماعيلية عاصمة المانجو

قال رافاييل مارتين، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في مصر، إن الإسماعيلية تعتبر عاصمة المانجو لما تتميز به من أصناف مختلفة ومتنوعة ذات جودة عالية.

وأضاف مارتين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هذه ثاني زيارة لي في المحافظة، وسعيد بمشاركتي في مهرجان المانجو هذا العام والاستمتاع بالاحتفالات المختلفة»، مشيرا إلى أنه تفقد مزارع المانجو وشارك في موسم الحصاد على هامش المهرجان.

وأوضح القائم بأعمال السفارة الفرنسية في مصر أن زيارته للإسماعيلية تضمنت جولة في المدينة وزيارة قناة السويس وقناة السويس الجديدة، وحضور فعاليات المهرجان المسائية في شوارع المحافظة.

رافاييل يشارك في حصاد المانجو

وشارك القائم بأعمال سفارة فرنسا في حصاد المانجو في إحدى المزارع على هامش زيارته للإسماعيلية واستمع لشرح أحمد شجيع منسق مهرجان المانجو بالإسماعيلية، حول الأصناف المختلفة في الإسماعيلية وأهمها العويس والناعومي والصديقة والسكري الابيض والسكري الممتاز والأنواع التي يتم تصديرها خارج مصر.

رافيل يتفقد قناة السويس

وتفقد رافاييل قناة السويس خلال زيارة نظمتهما هيئة قناة السويس، شملت قناة السويس الجديدة على هامش مهرجان المانجو وقدم خالد طه مسؤول إدارة العلاقات العامة في خيئة قناة السويس شرح وافي حول تاريخ قناة السويس وإيجابيات حفر مشروع قناة السويس الجديدة لزيادة سرعة حركة التجارة العالمية والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للتوكيلات الملاحية.