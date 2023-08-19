رحلة بالمركب أجمل الفسح في عروس البحر المتوسط.. «شوف إسكندرية من برة»

تشهد منطقة بحري بالإسكندرية إقبالاً كبيراً من زوار الإسكندرية ومن المصطافين، حيث تضم المنطقة قلعة قايتباي ومتحف الأحياء المائية وحلقة السمك إلى جانب شواطئ الأنفوشى ورأس التين وتتميز تلك المنطقة بتواجد مراكب الفسحة التى يقصدها الكثيرون من زوار الإسكندرية، حيث يركبون المراكب في رحلة بحرية تستغرق نصف ساعة يرون من خلالها الإسكندرية من الخارج.

الفسحة في البحر بـ10 جنيهات

يقول كريم محمد بحري، أحد أصحاب المراكب، لـ«الوطن»: يحضر إلينا العشرات من الزوار والمصطافين، وأيضاً أهالي الإسكندرية، فالجميع يستمتع برحلات البحر، وخاصة في المركب، لأنه يسير ببطء ولا يسبب خوفا للناس ويستطيع الشخص رؤية الإسكندرية من الخارج وتتميز منطقة القلعة بإقبال كبير من زوار الإسكندرية، ومنهم مَن يعرف رحلة المركب فيأتي أو نشرح للزوار الرحلة ومميزاتها وهي من أجمل الفسح بالإسكندرية وتكلفة الفرد لا تتعدى العشرة جنيهات في الرحلات الجماعية مدتها نصف ساعة والمركب كاملة لمدة ساعة تتراوح بين 80 إلى 120 جنيها.

مواطنة من دمياط: أتينا إلى الإسكندرية للاستمتاع بالبحر والمصيف

وتقول نهى الشامي، من دمياط: «أتينا إلى الإسكندرية للاستمتاع بالبحر والمصيف، ولكن رحلة المركب لها مذاق خاص فهي ممتعة جداً ولأول مرة أرى قلعة قايتباي من الخلف، والمشهد وأنا أنظر للإسكندرية من الخارج قمة الروعة والإبهار».

ويقول محمود نبيل من كفر الشيخ، إن رحلة المركب رائعة جداً والسير على سطح البحر بمركب صغير له إحساس مختلف ومميز وهي غير مكلفة دفعنا للفرد 10 جنيهات وهو مبلغ بسيط على حجم سعادتنا برؤية المشهد من الخارج ولن تكون آخر مرة بل ستكون من اولوياتي عند الحضور إلي الإسكندرية.