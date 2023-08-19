إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العزيمة بنطاق مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد باستقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العزيمة بنطاق دائرة شرطة المركز وجارٍ تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «محمد علي شرنوبي»، 39 عاما، أحمد رشيد عاشور، 42 عاما، عبدالحميد فوزي عبداللطيف، 37 عاما، صبري أحمد فوزي، 26 عاما، السيد شحاته بسيوني، 37 عاما، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث