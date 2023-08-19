متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني بورشة فنية للأطفال

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورشة فنية لمجموعة من الأطفال، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يتم الاحتفال به يوم 19 أغسطس من كل عام، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني

وعبّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة الفنية التي تأتي لتأكيد أهمية العمل الإنساني في المجتمع والذي يُعد من أهم صوره الرأفة بالإنسان والحيوان والطيور.

اليوم العالمي للعمل الإنساني

ووفقا لمتحف كفر الشيخ فإنّ اليوم العالمي للعمل الإنساني هو يوم مُخصص للاعتراف بمجهودات العاملين في المجال الإنساني وأولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب المساعدات الإنسانية، وحُدد اليوم بيوم 19 أغسطس من كل عام.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّه تم افتتاح متحف كفر الشيخ عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.