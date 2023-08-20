حبس شخصين بتهمة سرقة أجهزة كهربائية من داخل شركة شحن في عابدين

قررت نيابة عابدين الجزئية حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة أجهزة كهربائية من داخل شركة شحن بدائرة قسم شرطة عابدين كما كلفت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمان لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات، وطالبت بحضور المجني عليه لسماع شهادته في المحضر المحرر بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة عابدين.

سرقة بأسلوب كسر القفل من داخل شركة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما ورد اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بتمكن ضباط مباحث عابدين في ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال قيامهما بعرض أجهزة كهربائية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية، وبحوزتهما جهاز لاب توب، وثلاجة، وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل إحدى شركات الشحن الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب كسر القفل.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.