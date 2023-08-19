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تجديد حبس شخصين بتهمة سرقة السيارات في القاهرة

كتب:

منتصر سليمان
02:39 ص | السبت 19 أغسطس 2023
حبس _ صورة تعبيرية

حبس _ صورة تعبيرية

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخصين بتهمة سرقة سيارة بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق، أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية

عبد الرازق مصطفي المحامى أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على أنه «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا، ولو مع حصول استئنافه».  

تفاصيل الواقعة

ضبط رجال الشرطة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، شخصين لقيامهما بسرقة سيارة أحد الأشخاص، إذ اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، وأقرا بتصرفهما في السيارة المستولى عليها بالبيع لدى عميل سيئ النية، وجرى ضبطه وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقتها، وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة محل الواقعة الأخرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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