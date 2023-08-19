عادل حمودة: تأثير الفيلم السياسي لا يقل عن سلاح «الكلاشنكوف» أحيانا

قال الإعلامي عادل حمودة، إن أدوات السينما الساحرة عبارة عن قصة مشوقة مثيرة، وموسيقى تؤثر في المشاعر، متسائلا لماذا لا نستخدمها سلاحا سياسيا نتحكم به عن بعد في أفكار الملايين التي تشاهدها؟ مضيفا أن تأثير الفيلم السياسي لا يقل عن سلاح الكلاشنكوف أحيانًا، ويصعب تعريف السينما السياسية بدقة، وبحسب الجنرال شارل ديجول، فكل ما نعيشه في يومنا سياسة، أليس فشل شاب هندي في الحصول على وظيفة مناسبة لقدراته سياسة؟

السياسة في كل شيء من حولنا

وتابع «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، «أليس عجز فتاة صينية عن الزواج من حبيبها الفرنسي سياسة؟ أليس طرد طفل مكسيكي وحيد من الولايات المتحدة بعد أن تسلل إليها سياسة؟ حكايات الحب الفاشلة بسبب اختلاف الطبقات.. سياسة، حكايات الأطفال المشردين في المدن التي لا ترحم.. سياسة، حكايات قهر المرأة وتشريدها في محاكم الأسرة.. سياسة، مؤكدا أن كل قصة إنسانية نعرفها أو نعيشها ترتبط بالسياسة ولو لم نسمع فيها كلمة سياسة.

تعريف الفيلم السياسي

وأكد الإعلامي عادل حمودة، أن تعريف الفيلم السياسي يقتصر على الفيلم الذي يعالج موضوعات من عينة الصراع على السلطة في كواليس الحكم، والقرارات المؤثرة في الحروب العالمية والإقليمية، وخبايا الصراعات بين مؤسسات الدولة الواحدة، والتخلص من الشخصيات المعارضة، ومحاكمة نظم سابقة بعد سقوطها.