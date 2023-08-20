تفاصيل حفل وليد توفيق في مهرجان القلعة للموسيقى.. يستمر لمدة ساعتين

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تفاصيل حفل النجم وليد توفيق في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء ضمن برنامج المهرجان الذي تنطلق فاعلياته بقلعة صلاح الدين في الفترة من 25 أغسطس الجاري إلى 7 سبتمبر 2023.

موعد حفل وليد توفيق في مهرجان القلعة 2023

- حفل وليد توفيق وفرقته يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023.

- يستمر الحفل من الساعة العاشرة مساء إلى الثانية عشر منتصف الليل، وينطلق قبله في الثامنة حفل للفنان سعيد الأرتيست، يعقبها وفي التاسعة حفل كورال كلية التربية الموسيقية "صزت العاصمة.

سعر التذكرة 60 جنيها، شاملة سعر الدخول للحفلين في اليوم نفسه، ولا يوجد الدخول لحفلة واحده فقط.

-حجز التذاكر في يوم الحفل من شباك تذاكر القلعة ابتداء من 5 مساءً.

- متاح مقاعد 5 آلاف مقعد على أن يكون الجلوس بأسبقية الحضور، وغير متاح حجز مسبق، وأيضا غير ممتوفر تذاكر VIP

- غير متاح دخول السيارات يوجد باصات لدخول الجمهور لحد المحكي (أقرب مكان للمسرح)

ويقام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وأحمد عيسى وزير السياحة ولآثار.