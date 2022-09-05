اقتصادي: الدولة خففت الأعباء عن المواطنين من آثار الأزمة الأوكرانية

قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية نجحت منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية أحد التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية في امتصاص جزء كبير من الأعباء عن المواطن بعد تدخل القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيادة المرتبات والمعاشات والعلاوات

أوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن البداية كانت مبكرة عندما كلف الرئيس مجلس الوزراء في شهر إبريل الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات نحو 13% وزيادة المرتبات وإقرار العلاوات الدورية والاستثنائية.

زيادة على بطاقات التموين 300 جنيه

وتابع أن تلك القرارات ساهمت إلى حد كبير في رفع الأعباء نسبيا، موضحا أن الحكومة تدخلت مرة أخرى بزيادة جديدة على البطاقات التموينية بقيمة لن تقل عن 300 جنيه، ما يتيح استفادة لأكثر من 69 مليون مواطن مصري، علاوة على زيادة الأسر المنضمين لبرنامجي تكافل وكرامة بضم 5 ملايين أسرة أيضا.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تحتاج أيضا مزيد من الدعم للفئات الأكثر احتياجا حتى نهاية العام الحالي في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تلقى به من تداعيات سلبية أبرزها موجات التضخم المرتفعة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محليا.