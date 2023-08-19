محافظ المنوفية: إضافة خدمات جديدة لسوق السيارات تسهيلا على المواطنين

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تطوير ورفع كفاءة سوق السيارات في المحافظة، والتي تم إنشاؤها بمركز شبين الكوم، مؤكداً أنه يلقى اهتماماً كبيرا لخدمة المواطنين في المحافظة والمحافظات المجاورة.

إضافة خدمات جديدة لسوق السيارت في المنوفية

وأضاف محافظ المنوفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تحركات لإنشاء مظلات لسوق السيارات في شبين الكوم، بعد مخاطبة وزارة الري للحصول على الموافقات اللازمة لتطوير المكان، مشيراً إلى أنه سيتم تطويره ليكون مركزا رئيسيا لأسواق للسيارات في محافظات الدلتا.

وأوضح، أن السوق تضم العديد من الخدمات المميزة لتسهيل عمليات البيع والشراء للسيارات على المواطنين، ومن بين تلك الخدمات سيارة لفحص السيارت، وخدمات مروية، وسيارة إطفاء، وسيارة بريد، مؤكداً أنه سيتم إضافة خدمات أخرى خلال الفترة المقبلة.

إقبال كبير على سوق السيارات في محافظة المنوفية

وتشهد سوق السيارات بمحافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من المواطنين في مركز شبين الكوم، حيث تتردد أكثر من 200 سيارة على السوق بشكل دوري وبعضها من محافظات خارج المنوفية مثل الغربية والقاهرة والقليوبية، حيث أشاد المواطنون بسوق السيارات التي أصبحت قبلة للكثيرين الراغبين في البيع والشراء، كما تبدأ أسعار السيارات من 40 ألف جنيه وفق ما قاله فتحي شلبي نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم.