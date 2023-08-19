محافظ المنوفية يكرم الحاجة «نفيسة» لتبرعها بقطعة أرض لإقامة مشروعات

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام اليوم، بالحاجة نفيسة عبد الله أبو شنب، ابنة قرية بتبس بمركز شبين الكوم، لتكريمها على تبرعها بقطعة أرض بمساحة إجمالية 240 مترا لإقامة مشروعات خدمية لصالح أهالي قريتها.

محافظ المنوفية يوجه الشكر للحاجة نفيسة على تبرعها

وقدم المحافظ الشكر للحاجة «نفيسة»، داعيا الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة والوقوف صفاً واحداً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث من المقرر أن يتم إنشاء وحدة إسعاف ومبانٍ خدمية بقطعة الأرض التي تم التبرع بها للمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي قريتها بمركز شبين الكوم.

محافظ المنوفية: الحاجة نفيسه نموذج مشرف

ولفت محافظ المنوفية إلى أن تلك النماذج تعد مثالاً مشرفاً لأهالي وأبناء المحافظة ويحتذى به في خدمة وتنمية المجتمع.

وأعربت الحاجة نفيسة عن سعادتها البالغة بلقاء المحافظ، مشيرة إلى أن هذه الأعمال خالصة لوجه الله ولخدمة أهالي قريتها، كما أشادت بحجم المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.