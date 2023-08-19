إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق القاهرة-الفيوم

أصيب شخص في العقد السادس من العمر، بإصابات متعددة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضه لحادث دهس، بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، حيث فوجئ به السائق الذي كان يسوق بسرعة جنونية، ولم يتمكن من تجنب تجنب الاصطدام بالمسن الذي سقط أرضًا جراء الحادث.

وتوقفت حركة المرور على طريق الفيوم، بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، لنقل المصاب للمستشفى وإتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث دهس

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث دهس على طريق القاهرة/ الفيوم ووجود مصاب.

إصابة ستيني بإصابات متعددة

وأسفر الحادث عن إصابة مسن يدعى مصطفى عبد العال أحمد (62 سنة)، وتراوحت إصاباته بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق محافظة الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعي.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.