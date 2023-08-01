إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب «توك توك» بالفيوم

أصيب 7 أشخاص بينهم عدد من الأطفال بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب «توك توك» على طريق بحيرة قارون السياحي أمام قرية تونس، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب «توك توك»

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب «توك توك» محمل بالركاب على طريق بحيرة قارون السياحي، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبين انقلاب التوك توك أمام قرية تونس السياحية، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ3 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بحسب إصابة كل منهم.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.