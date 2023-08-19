«تموين الإسكندرية»: ضبط مخللات مجهولة المصدر ودهانات منتهية الصلاحية

قال المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إن المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وجَّه تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية لضبط الأسواق، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق.

تفاصيل الضبطيات

وأضاف القلش أن إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية بنطاق الادارة و التى أسفرت عن الأتى:

- ضبط مصنع مخللات بحيازته 2 طن من منتجات المخلل بدون بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو تواريخ الصلاحية و تم تحريز الكمية المضبوطة

-تم ضبط عدد 35 عبوة مختلفة الأحجام و الأصناف من الدهانات والبويات منتهية الصلاحية وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

ضبط سجائر بدون فواتير

وأضاف أن إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و تحت إشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين قامت بحملة تموينية بنطاق الإدارة و التى أسفرت عن الآتي:

- ضبط و مصادرة عدد 670 علبة سجائر محلية الصنع متنوعة باجمالى 13400 سيجارة بدون فواتير.

- تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.