فوز مدرس بفنون جميلة المنصورة بجائزة أفضل تصميم أزياء بمهرجان المسرح القومي

أعلنت جامعة المنصورة عن فوز مدرس بكلية الفنون الجميلة بجائزة أفضل تصميم أزياء بالمهرجان القومى للمسرح، في دورته السادسة عشرة، دورة الفنان عادل إمام، برئاسة الفنان محمد رياض.

الدكتورة مروة عودة تفوز بجائزة أفضل تصميم أزياء عن عرض «سيدتي أنا»

وأوضحت جامعة المنصورة أن الدكتورة مروة عودة مدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، حصلت على جائزة أفضل تصميم أزياء عن عرض «سيدتي أنا» بالمهرجان القومي للمسرح المصري، بعد أن شملت المنافسات 37 عرضا مسرحيا.

وأشارت إلى أن عودة حصلت على ثلاث عشرة جائزة من قبل وتعد الجائزة الرابعة عشرة في الترتيب للحصول على الجوائز، إذ حصلت من قبل على جائزة الدولة للإبداع من وزارة الثقافة والسفر إلى روما وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية، وعلى جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة من المهرجان الدولي للمسرح الشبابي بشرم الشيخ.

فعاليات المهرجان القومي للمسرح

وكانت فعاليات المهرجان القومي للمسرح انطلقت مساء السبت 29 يوليو دورته السادسة عشر، على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، في تمام الثامنة مساء، إذ يقام برئاسة الفنان محمد رياض.

وشهدت الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح، تكريم عدد كبير من الفنانين، منهم خالد الصاوي ورياض الخولي وصلاح عبدالله ومحمد محمود ومحمد أبو داود ورشدي الشامي وسامي عبد الحليم وآخرين، ودورة المهرجان لهذا العام، تحمل اسم الزعيم عادل إمام.