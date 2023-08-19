ضبط 102 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالدقهلية

أعلنت مديرية التموين بالدقهلية عن ضبط 102 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق، في مختلف الأماكن في المحافظة، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات التموينية والتحفظ على المخالفات.

عمل حملات مرورية مفاجئة بالدقهلية

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأشارت إلى أن الحملات التموينية جريت مركز ميت غمر وبلقاس، المنزلة، بندر المنصورة، تمى الأمديد، مركز ميت غمر، نبروه، الجماليه، بندر ميت غمر، شربين، السنبلاوين وجري تحرير 102 مخالفة تموينية كالآتي:

-عدد 1محضر تجميع بطاقات 32 بطاقة

-عدد 2محضر عدم وجود سجل تفتيش.

-عدد 2محضر تصرف في دقيق بقيمة4شيكارة

-عدد 3محاضر توقف عن الإنتاج.

-عدد 1محضر عدم إعطاء بون صرف .

-عدد 4محاضر عدم نظافة ادوات العجين.

-عدد 2محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

-عدد 2محضر تجميع دقيق بقيمة 2شيكارة

-عدد 1محضر إثبات مبيعات وهميه

-عدد 15 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

-عدد 40 محضر نقص وزن مابين 7- 27 جم.

-عدد 12 محضرعدم إعلان عن الاسعار.

-عدد 3محاضر بيع بازيد من السعر الرسمى مواد بترولية

-عدد 5 محاضر عدم وجود شهادة صحية

-عدد 1محضرعدم إعلان عن اسعار المقررات التموينية مواد بترولية

-عدد 1محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 11000 جنيه تاجر تمويني

-عدد 1محضر عدم إعلان عن اسعار المقررات التموينية تاجر تمويني

-عدد 3محاضر عمل أكازيون بدون تصريح.

-عدد 3محاضر ذبح خارج السلخانة.