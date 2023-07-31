إحالة 203 مخالفات تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية إحالة 203 محاضر بالمخالفات التموينية التي تم ضبطها للنيابة العامة، بعد تمكن مديرية التموين من ضبط المخالفات في الأسواق والمخابز من خلال حملات مرورية مفاجئة.

حملات تموينية مفاجئة بالدقهلية

وأوضحت المحافظة، أن الحملات المرورية تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأشار السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إلى أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة وجمصة ودكرنس وطلخا ومنية النصر وميت غمر وتمي الأمديد وشربين وبلقاس والسنبلاوين والجمالية والمطرية والمنزلة ونبروه.

تحرير محاضر بالمخالفات التموينية

وأوضح أنه جرى تحرير محاضر بالمخالفات التموينية في محافظة الدقهلية كالتالي:

- محاضر عدم وجود قائمة بيانات.

- محاضر اختراق ماكينة.

- محاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود شهادة صحية.

- محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر بيع أعلى من السعر (سجائر).

- محاضر تبديد حرز ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية لتاجر تمويني.

- محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ومحاضر الاستيلاء على مقررات تموينية.

- محاضر عمل أكازيون دون تصريح ومحاضر تجميع بطاقات عدد 491 بطاقة، ومحاضر عدم تمكين حملة، ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر تجميع دقيق بكمية قدرها 26 شيكارة.

- محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها 370 شيكارة، ومحاضر عدم إعطاء بون صرف، ومحاضر توقف عن الإنتاج، ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات، ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحضر اختراق ماكينة ومحاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها 362 شيكارة.

- محاضر مبيعات وهمية ومحاضر عدم وجود سجل صناعي.

كما تم التحفظ على 10 أجولة دقيق حر زنة 50 كيلوجراما، و6 صفائح عسل أسود، و51 أسطوانة غاز منزلي، وتم إعدام 76 كيلوجرام مواد غذائية، و100 كرتونة مناديل بإجمالي 1200 عبوة مناديل، و375 عبوة مياه غازية سعة 1 لتر بإجمالي 2250 زجاجة، و90 علبة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.