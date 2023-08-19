نفوق 3 رؤوس ماشية نتيجة حريق داخل حظيرة في قرية بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق نشب في حظيرة للمواشي بقرية أمليط التابعة لمركز إيتاي البارود، ما أدى إلى نفوق بعض رؤوس الماشية وحرر محضر بالواقعة.

اندلاع حريق في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بنشوب حريق داخل خطيرة مواشي بمنزل ملك «حمودة.ك.ح»، ما أسفر عن نفوق 3 رؤوس ماشية دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق في حظيرة للمواشي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفعت بعدد من قوات الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني، والسيطرة على الحريق وإخماده.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السبب وراء الحريق جسم مشتعل، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.