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استقرار أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

كتب:

سعيد رمضان
09:40 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي

سجلت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 18-8- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، إذ جاء بسعر 8.41 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

وتسعترض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع وفقا لبنك cib

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع، تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.

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بقلم سعيد رمضان