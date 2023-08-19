رياضيون يثمنون دعوة الرئيس لتنسيق مواعيد امتحاناتهم مع البطولات: وداعا الدور الثاني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية للأكاديمية العسكرية، أنه سيتواصل مع وزارتي الشباب والرياضة والتعليم، لإطلاق منصة إلكترونية بينهما، تستهدف تمكين الطلاب الرياضيين من أداء الامتحانات مع مراعاة مواعيد البطولات.

جوي: شكرا يا ريس

وقالت جوي روماني عبد التواب لبيب، 14 عامًا بطلة العالم بالشطرنج، طالبة بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة أسيوط، إنها اضطرت إلى تأجيل امتحاناتها الفصل الدراسي الماضي إلى امتحانات الدور الثاني، بسبب تزامنها مع توقيت بطولة أفريقيا للسيدات بالشطرنج، مشيرة إلى أن قرار إطلاق منصة إليكترونية، للتنسيق بين أوقات البطولات مع الامتحانات لتجنيب الأبطال تأجيل امتحاناتهم للدور الثاني، الأمر الذي يشعرهم بالإحباط.

وأضافت «جوي»، في حديثها لـ«الوطن»، أنها سعيدة لطرح المبادرة من الرئيس السيسي ودعمه للرياضيين، خاصة وأنه سيجنب الرياضيين الكثير من القلق سواء بالنسبة للبطولة أو للامتحانات.

ووجهت «جوي»، الشكر والامتنان للرئيس السيسي على مبادرته التي يراعي بها الطلاب من الابطال الرياضيين، «حقيقي شكرًا جدًا للرئيس السيسي مش عارفين نشكره إزاي، حضرتك بتشيل من على اللاعبين الرياضيين حمل تقيل أوي، وخصوصا أنه بيأثر على مستوى اللاعب وقت البطولة ك تفكيره بيبقى بيفكر وقت ما هيرجع هيعمل ايه، وده هيساعدنا ناخد بطولات أكتر ونركز عشان مش هنكون مشغولين بالامتحانات».

لين: مبادرة جيدة جدًا عشان الرياضة متأثرش على دراستي

«بحب أكون متفوقة»، بهذه الكلمات بدأت لين أحمد، 9 سنوات، حديثها لـ«الوطن»، قائلة إن هذه المبادرة ستكون جيدة جدًا لكل اللاعبين الرياضين من الطلاب، خاصة وأنها تحب دراستها ولا ترغب في أن يؤثر حبها للجمباز والبطولات التي تشارك بها على مستوى تحصيلها الدراسي.

والدة إسراء محمد محمود حسين، 20 عامًا بالسنة النهائية بالمدرسة الفكرية وبطلة الجمهورية بالكاراتيه من ذوي الهمم، تقول لـ«الوطن»، إنها سعيدة جدًا باقتراح الرئيس السيسي، خاصة وأنه سيجنبهم مشاعر القلق التي تسيطر عليهم وقت تزامن الامتحانات مع البطولات الرياضية، «هاكون سعيدة بالقرار عشان مش هنكون قلقانين أو شايلين هم الامتحانات وعشان ما أمنعش بنتي من أي بطولة».

ديما مصطفى لا تواجه أي عوائق في دراستها بالنظام الأمريكي خلال البطولات

أما والدة البطلة ديما مصطفي محمد، 10 سنوات، بطلة الجمهورية بالتنس الحاصلة على 3 بطولات جمهورية مركز أول وبطولتين مركز ثانٍ، أكدت في حديثها لـ«الوطن»، أن مدرسة نجلتها بالفعل تراعي أوقات البطولات بالنسبة للدراسة، إذ إن ابنتها في مدرسة ذات نظام أمريكي، وتقوم بتأجيل الامتحانات وقت البطولات وإعادتها مرة أخرى بعد الانتهاء منها، كما أن المدرسة تقوم بتوفير مدرسين لشرح الدروس التي تم شرحها خلال فترة البطولة مرة أخرى.