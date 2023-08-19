طارق الشناوي: فعاليات مهرجان العلمين ستمتد لأكثر من محافظة بمصر

أبدى الناقد طارق الشناوي، سعادته البالغة، بنجاح مهرجان العلمين الجديدة، مشيرا إلى أنه أصبح عنوانا جيدا لمصر، وكان متعددا وبه كل الأنماط الترفيهية والفنية والرياضية، التي ضمت عروض أزياء ومسابقات رياضية، بالإضافة إلى إنشاء مهرجان سينما قريبا، لأن كل هذه التفاصيل كانت غير موجودة، وأن المهرجان مستمر لعدة أشهر.

طارق الشناوي يبدي إعجابه بمهرجان العلمين

وأضاف طارق الشناوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فعاليات مهرجان العلمين تشهد تعددًا في الأفكار إضافة إلى تعدد الأماكن، إذ إن الفعاليات لن تقتصر على العلمين فقط، وإنما ستمتد لتشمل أكثر من محافظة في مصر، لافتًا إلى أن المهرجان لن يكون موسميا، وإنما سيكون نشاطًا ممتدًا طوال العام.

وأكد الشناوي، على أن المهرجان سيتسبب في حالة من الرواج الاقتصادي للمدينة، وسيسهم في توفير فرص عمل للشاب، نتيجة للزوار المتوقع حضورهم والسياحة الخارجية المتوقع حضورها فعالياته، متذكرًا ما حققته مدينة الإسكندرية في الماضي في مجال السياحة، ومتوقعًا أن تقدمه مدينة العلمين الأمر نفسه خلال الفترة القادمة.

أهمية المهرجانات بالوطن العربي

وأشار إلى أهمية المهرجانات بالوطن العربي، خاصة أنه يتمتع بوجود عدد كبير من المواهب، لافتا إلى أن مصر عندما أعدت لمهرجان العلمين دعت إليه الفنانين العرب، وهو ما يؤكد أن النجاح عربي وليس مصري، ولا عراقي ولا تونسي ولا لبناني، إنما الجميع يأتي تحت مظلة نجاح المهرجانات العربية.