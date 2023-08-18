طارق الشناوي: لجنة تحكيم مهرجان الدراما جاءت متنوعة

أعرب الناقد الفني طارق الشناوي، عن سعادته البالغة، بلجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، لأنها ضمت قامات يحترمها الجميع، ولهم إضافتهم كل في مجاله، وأنه يترقب أن تصل الجوائز إلى الأعمال الجيدة، مشيرا إلى أن التحكيم الفني ليس به شيء أسمه مطلق، بل يوجد به دائما هامش من النسبية، وهذا الأمر موجود بكل العالم، وأن الحياد قائم بنسبة 100%، وكل فرد داخل اللجنة، حريص على الانحياز لما يرأه عمل فني أجمل.

طارق الشناوي يتحدث عن لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

وقال طارق الشناوي فى تصريحات لـ«الوطن»، إن لجنة التحكيم شكلت من رئيس المهرجان الدكتور يحيى الفخراني، والدكتور أشرف زكي، واللجنة جاءت متنوعة، يوجد بها كل العناصر، لافتا إلى أنهم حريصون على عقد اجتماعات بشكل مباشر وليس عن طريق الهاتف، لأن اللقاءات المباشرة في التقييم تصل لنتيجة جيدة.

وأضاف أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، مفتوحة للجميع، ليست مقتصرة على دراما رمضان فقط، لأنه حدث تغيير نوعي في السنوات الأخيرة، وهي عدم اقتصار الدراما التي تقدم محتوى مهم بموسم رمضان فقط، بل ظهرت مواسم موازية، فأصبحت الأعمال موزعة على كل شهور العام، لذلك إدارة المهرجان فتح المنافسة لجميع الأعمال الدرامية التي عرضت طوال العام.