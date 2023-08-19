حبس حداد لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بكفر الدوار

أمرت النيابة العامة، بحبس حداد أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية «محدثات الصوت»، وأسلحة بيضاء، بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، كما كلفت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات.

ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط حداد، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية (محدثات الصوت) والأسلحة البيضاء، كائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على عدد 5 طبنجات معدلة، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، ومبلغ مالي.

ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بقصد الاتجار

بمواجهته اعترف بإدارته للورشة المُشار إليها وحيازته الأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة بيعه لتلك الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.