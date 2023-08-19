«صحة المنوفية» تطلق قافلة طبية مجانية بقرية كفر هلال الأسبوع الجاري

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع، في إطار القوافل العلاجية التي يتم تنظيمها وفق خطة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلقى اهتماما كبيرا من كل الأجهزة التنفيذية في مصر لتقديم الخدمة لجميع الفئات المستهدفة في المبادرة.

قافلة طبية مجانية بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، أنه تم تحديد يومي الأربعاء والخميس المقبلين لإقامة قافلة طبية مجانية في قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة الأولى بالرعاية، وتقديم كل أنواع الخدمات الطبية من خلال كفاءات طبية مميزة وخدمات نوعية مثل الأشعة والتحاليل.

مواعيد القافلة الطبية والتخصصات المتوفرة بها

وأضافت، منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القافلة تضم تخصصات طبية متنوعة والتي من بينها الباطنة والرمد والأطفال والأسنان والجراحة والأنف والأذن وتنظيم أسرة، وندوات تثقيفية، وكشف عشوائي للضغط والسكر.

وتابعت، أن القافلة تقام وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتحت اشراف الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ويشارك فيها عدد من الأطباء المتخصصين في المجالات المختلفة، على أن يتم صرف العلاج بالمجان للمرضى.