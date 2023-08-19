خبير اقتصادي: الرقعة الزراعية زادت في عهد السيسي بإجمالي 3 ملايين فدان

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة بذلت مجهودا كبيرا خلال السنوات الماضية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في زيادة حجم الرقعة الزراعية في مصر، من خلال تنفيذ خريطة استراتيجية للتوسع في زيادة حجم الرقعة الزراعية في الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وسيناء، بما يقدر حجمه بـ3 ملايين فدان، مشيرا إلى أن الدولة تسعى على قدم وساق لزيادة الدخل القومي من المحاصيل الزراعية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية للمواطنين، بالتزامن مع زيادة عدد السكان ورغم الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

تحركات الدولة استباقية قبل أحداث جائحة كورونا

وأوضح غراب، أن تحركات الدولة كانت استباقية قبل أحداث جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وهذا أدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع كالسكر وغيره، وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، ما جعل إنتاجه كبيرا خلال الأعوام الماضية ليكفي شهورا عديدة، ما قلل من نسبة الواردات من القمح وبعض الحبوب، موضحا أن ملف الأمن الغذائي أصبح من أهم أولويات الدولة بل أصبح أمنا قوميا تسعى الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وذلك بالتوسع في المساحة المزروعة.

الدولة افتتحت محطات معالجة مياه لزيادة الرقعة الزراعية

وأشار غراب، إلى أن المتابع جيدا خلال السنوات الماضية سيجد أن الدولة افتتحت محطات معالجة مياه مصرف بحر البقر وغيرها من موارد المياه الصالحة للزراعة عليها وذلك لزيادة الرقعة الزراعية لأن الدولة عازمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل بالفعل، كما توسعت الدولة في زيادة المساحة المزروعة من القمح بجانب التوسع في الصوامع المخصصة لتخزين القمح ما نتج عنه توفير مخزون استراتيجي منه يحميها من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع غراب، بأن زيادة المساحة المزروعة من الأراضي الزراعية نتج عنها زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن ما حدث بملف الزراعة في مصر، حمى المواطنين من الأزمات العالمية ونقص الغذاء في العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية، موضحا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى زيادة حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية لأكثر من 5 ملايين طن خلال الفترة من يناير وحتى يوليو خلال العام الجاري.