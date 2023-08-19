بالأرقام.. الزراعة تكشف حجم الرقعة الزراعية في عهد الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في الجولة التفقدية التي أجراها بالأكاديمية العسكرية المصرية اليوم السبت، إنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة الإعلان عن إضافة 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية في الدلتا الجديدة، وتوشكى وشرق العيونات وسيناء، موضحًا أن الأزمة الكبرى التي يعاني منها العالم أجمع، وما تبعها من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، دفعت الدولة لبذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات المصريين، لافتاً إلى أن هناك عمل كبير وضخم بُذل في فترة زمنية ليست كبيرة لإتمام هذا الإنجاز.

رؤية ثاقبة لدعم قطاع الزراعة من خلال التوسع الأفقي

من جانبه أوضح الدكتور نعيم مصيلحي نائب وزير الزراعة السابق للتوسع الأفقي، أن التحديات العالمية المتمثلة في سلاسل التوريد وتأثير التغيرات المناخية، دفعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوضع خطة لدعم قطاع الزراعة من خلال التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، تمثلت في العمل على إضافة 4 ملايين فدان حتى عام 2030، لتصبح مساحة الرقعة الزراعية 13.7 مليون فدان، بعدما كانت 9.2 مليون فقط قبل عام 2014.

500 ألف فدان في سيناء

أضاف الدكتور نعيم مصيلحي، أنه فور تولي الرئيس السيسي عام 2014، تم توجيه الحكومة بعمل دراسات على أرض الواقع لاستكشاف الأراضي الصالحة للزراعة في المناطق الصحراوية وخاصة الحدودية، وقامت وزارة الزراعة بدراسة الأراضي وتحديد 500 ألف فدان في سيناء، تم العمل عليها كمشروع عملاق، رغم ما كانت تعانية مصر من إرهاب في تلك البقعة الغالية من أرض مصر.

1.1 مليون فدان في توشكى

وتابع نعيم، أنه بعمل دؤوب ودراسات للتخطيط والتنفيذ تم زراعة 400 ألف فدان في توشكى خلال الثلاث أعوام الماضية، رغم أن المنفذ منها قبل عام 2014 لم يتجاوز 10% من تلك المساحة في المنطقة التي بدأ العمل فيها من التسعينات، بل أنه تم زيادة المشروع ليصبح 1.1 مليون فدان بتوجيهات من الرئيس، وتم زراعة تلك المساحات بالقمح والذرة والنخيل.

2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة

ولفت نعيم مصيلحي، إلى أنه عام 2020 تم التوجيه بتشكيل فرق عمل بالمراكز البحثية لدراسة الأراضي في محور روض الفرج، وإجراء دراسات على مساحات تصل إلى 1.1 مليون وتم زيادتها إلى 2.2 مليون فدان لتصبح في النهاية المشروع العملاق «الدلتا الجديدة»، وبدأ تنفيذ البنية التحية بالفعل وزراعة 350 ألف فدان على المياه الجوفية، لافتًا إلى أن الجهات المعنية تُنفذ المسار المغلق والمحطة العملاقة لمحطة الصرف الزراعي لنقل مياه الصرف الزراعي المعالج بكمية تصل إلى 7.7 مليون متر مكعب يوميًا، وحينما يتم ضخ المياه داخل مشروع الدلتا سيتم الاستزراع.

13.7 مليون فدان مساحة الرقعة الزراعية في 2023

وأكد نعيم مصيلحي، أن هذه المشروعات عملاقة وغير مسبوقة في تاريخ مصر التي بلغت مساحتها 9.2 مليون فدان فقط حتى 2014، حيث سيتم إضافة 4 ملايين فدان اليها بحلول عام 2030، وسوف تؤمن هذه القفزة التنموية سلع استراتيجية تساهم في سد الفجوة الغذائية المتزايدة بسبب الزيادة السكانية، وهذه الزيادة لا يمكن تحقيقها لولا وجود إرادة سياسية ودولة قوية، حيث أن تكلفة الفدان الواحد تزيد عن 200 ألف جنيه ويمكن أن تصل إلى 300 ألف، خاصة وأن تلك المشروعات لا تعتمد على حصة مصر من مياه النيل المحدودة، وتعتمد على مياه الصرف المعالج والمياه الجوفية.