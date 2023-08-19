تعاون بين «بحوث الصحراء» واليابان لمواجهة آثار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة

بحث الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور علاء الدين حموية، المنسق الإقليمي لبرنامج وادي النيل والبحر الأحمر بالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، والدكتور دونجا كسيو، بالمنظمة الدولية للبحوث الزراعية اليابانية، والدكتورة ايرينا لاوسكي من جامعة طوكيو، سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين، في تنفيذ مشروع بالوادي الجديد من خلال المكتب التمثيلي لهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA.

ويأتي هذا التعاون، من خلال تبادل نتائج البحوث التي تجريها الجهتان، من أجل الاستفادة ونقل الخبرات.

وذكر الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه سيتم التعاون من خلال تبادل نتائج البحوث التي تجريها الجهتان من أجل الاستفادة، ونقل الخبرات بين الدولتين، فيما يتعلق بالتحديات الجديدة للتغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي باعتباره القطاع الأكثر هشاشة بين القطاعات الأخرى، وما تتسبب فيه التغيرات المناخية من خسائر كبيرة للمزارعين في ظل محدودية المياه في مصر، بسبب ووقوعها ورؤية مصر 2030 والتعرف على أكثر نشاطات المركز والأماكن التي يحب زيارتها ميدانيا.

عرض إنجازات المركز والمشروعات القائمة

وقام رئيس المركز بعرض إنجازات المركز والمشروعات القائمة من محطات لمعالجة المياه ومشروعات بحثية للري الحديث، ومشروعات لاستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة، كما تم مرافقة الوفد بجولة تفقدية لمعامل المركز وأجهزة تحلية المياه، وقد أشاد الوفد بأنشطة المركز وانجازاته في تحقيق التنمية المستدامة.