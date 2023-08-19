إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث تصادم بين توك وآخر أمام قرية شاهين التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تصادم بين توك توك وآخر

تلقى مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة بدر يفيد باستقبال مستشفى كوم حمادة 4 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين توك توك وآخر أمام قرية شاهين بنطاق دائرة شرطة المركز وجارٍ تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل «كمال إبراهيم عبيه، 17 عاما، على سلامة مشحوت، 18 عاما، ياسين عادل حجاج، 12 عاما، عادل علي حجاج، 38 عاما، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة ومقيمون محافظة المنوفية.

ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.